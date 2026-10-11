Meteo, le previsioni fino a sabato 17 ottobre: sole e caldo ma poi...

Il servizio meteorologico dell’Aeronautica militare ha diffuso le previsioni del tempo sull’Italia. Dopo una fase caratterizzata da schiarite e temperature in aumento, nel fine settimana sono attese nuove nubi e precipitazioni su parte del Paese.

Lunedì 12

Nord: giornata caratterizzata da nuvolosità diffusa, il cielo risulterà molto nuvoloso con locali rovesci sulle aree appenniniche settentrionali e sui settori alpini centro-orientali.possibili fenomeni convettivi che, in serata, potranno coinvolgere anche il resto dell’Emilia-Romagna e del Veneto.

Centro e Sardegna: annuvolamenti compatti saranno responsabili di piogge diffuse fino a sera; sono attesi ancora rovesci e locali temporali sulle regioni adriatiche e sulle aree tirreniche, in attenuazione sul settore adriatico dal pomeriggio; locali rovesci interesseranno la Sardegna centro-meridionale nella tarda mattinata.

Sud e Sicilia: condizioni di maltempo esteso con addensamenti compatti, rovesci e temporali sulle regioni adriatiche e sulle aree tirreniche; possibili fenomeni di forte intensità su Puglia e Calabria tirrenica, con piogge persistenti anche sulla Sicilia settentrionale.

Martedì 13 ottobre: piogge al Sud, sole al Centro-Nord

Nord: cielo generalmente poco nuvoloso, salvo residui annuvolamenti al mattino, in rapido diradamento.

Centro e Sardegna: prevalenza di cielo limpido o poco nuvoloso. Al mattino sono attesi annuvolamenti con qualche rovescio sui settori adriatici, in generale attenuazione in serata.

Sud e Sicilia: piogge isolate al mattino, con possibili rovesci sulla Sicilia. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi in serata, a eccezione di residui piovaschi sulle aree ioniche.

Temperature, venti e mari

Le temperature minime saranno stazionarie o in flessione su quasi tutte le regioni, a eccezione del Nord-Ovest, delle aree ioniche e della Sicilia, dove sono previste in aumento.

Le massime saranno stazionarie o in diminuzione sulle regioni tirreniche, ioniche, del basso Adriatico e settentrionali. Faranno eccezione le Alpi, l’Appennino tosco-emiliano, l’alto Adriatico e la Sardegna, dove i valori saranno in aumento.

I venti saranno da moderati a forti settentrionali, con locali raffiche, sulle regioni adriatiche e ioniche. Negli altri settori soffieranno venti da deboli a moderati dai quadranti settentrionali.

Per quanto riguarda i mari, lo Ionio sarà da molto mosso ad agitato, mentre i restanti bacini saranno da mossi a molto mossi.

Mercoledì 14 ottobre

Il cielo si presenterà per lo più nuvoloso, con nubi alte e stratiformi e ampie schiarite nel corso della giornata.

Le temperature saranno in aumento al Centro-Nord, mentre al Sud resteranno stazionarie o saranno in diminuzione.

I venti saranno forti settentrionali sulle regioni del basso Adriatico e ioniche, deboli e di direzione variabile altrove.

I mari saranno da molto mossi ad agitati sullo Ionio e da mossi a molto mossi sui restanti bacini.

Giovedì 15 ottobre

Sono previsti annuvolamenti poco compatti, in un contesto generalmente asciutto, seguiti da ampie schiarite su tutte le regioni.

Le temperature saranno in aumento su tutto il territorio nazionale.

I venti soffieranno da moderati a forti dai quadranti settentrionali sulle regioni del basso Adriatico e ioniche, mentre altrove saranno deboli e di direzione variabile.

Lo Ionio sarà da molto mosso ad agitato. Il basso Tirreno e il basso Adriatico saranno da mossi a molto mossi, mentre i restanti settori passeranno da poco mossi a mossi.

Venerdì 16 ottobre

Nella giornata di venerdì il cielo sarà per lo più coperto da nubi medio-alte e stratiformi, senza soluzione di continuità. Non sono previsti fenomeni meteorologici di rilievo.

Sabato 17 ottobre

Sabato sarà caratterizzato da una nuvolosità diffusa, con cielo molto nuvoloso e piogge sparse in arrivo inizialmente al Nord.

Le precipitazioni tenderanno poi a estendersi alle regioni dell’alto Tirreno e alla Sardegna, segnando un cambiamento rispetto alle condizioni più stabili previste nei giorni precedenti.