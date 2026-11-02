TECNOLOGIA E AVIAZIONE

Jet di nuova generazione, possibile new entry nel progetto targato Roma-Londra-Tokyo. Chi è

di Redazione
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Potrebbe esserci una new entry nel Gcap,il progetto per la costruzione di un aereo da combattimento di nuova generazione targato Regno Unito, Italia e Giappone. Si tratta della Germania, che dopo un incontro con Londra ha manifestato l’interesse di una eventuale partecipazione.

Nel corso di una conferenza stampa a Berlino con il suo omologo britannico, il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, ha affermato: “Parlerò presto con il ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, e con il mio omologo giapponese. L’incontro avverrà nei prossimi giorni o nel corso delle prossime due settimane”.

Lo scorso 8 ottobre il primo ministro britannico Andy Burnham aveva invitato la Germania a unirsi agli sforzi in corso per lo sviluppo di un aereo da combattimento di nuova generazione, in seguito al clamoroso fallimento del progetto franco-tedesco-spagnolo SCAF.

“Vogliamo giungere molto rapidamente a un’intesa per stabilire se vi sia la volontà, da parte dei tre Paesi, di integrare la Germania e quali siano le condizioni reciproche affinché ciò possa avvenire”, ha dichiarato Pistorius.

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