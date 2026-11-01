Famiglia nel bosco, Catherine diventa professoressa. Incarico in “Intelligenza naturale”

Catherine Louise Birmingham

La donna entra nel percorso didattico dell’Istituto nazionale di Pedagogia Familiare di Roma

Dalla vicenda familiare finita al centro dell’attenzione giudiziaria a un’aula di formazione, dove sarà chiamata a raccontare la propria esperienza. Catherine Louise Birmingham, conosciuta come la “mamma nel bosco” di Palmoli, (Chieti) entra nel percorso didattico dell’Istituto nazionale di Pedagogia Familiare di Roma, che le ha affidato un incarico di testimonianza nell’ambito di un corso di perfezionamento in “Intelligenza Naturale”.

L’accordo, sottoscritto nelle scorse settimane, prevede la partecipazione della Birmingham ad alcuni incontri, attraverso racconti personali e momenti di confronto sui temi affrontati durante la formazione. Non si tratta di un’attivita’ gratuita: il compenso stabilito sarebbe di 60 euro lordi per ogni ora di intervento. Il documento disciplina anche gli aspetti legati alla riservatezza e alla tutela delle persone eventualmente citate durante gli incontri. Per registrare o diffondere gli interventi sarà necessaria un’autorizzazione specifica.

La donna, che parla cinque lingue, ha alle spalle esperienze professionali e attività editoriali legate soprattutto al mondo equestre, alla natura e alla spiritualità. È stata istruttrice di equitazione, ha collaborato con riviste specializzate e pubblicato diversi libri, tra cui Ride for Life, The Three Golden Principles for Riders e l’autobiografia La mia verità, edita da Solferino. Nata in Australia, ha vissuto in diversi Paesi, tra cui Germania, Giappone, Malesia, Indonesia e Singapore, prima di stabilirsi in Italia. A Palmoli, in provincia di Chieti, è nata la famiglia con i suoi tre figli, diventata successivamente protagonista di una complessa vicenda giudiziaria.