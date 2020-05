Coronavirus: in Africa superati i 100 mila casi, 3.100 i decessi

Roma, 22 mag. (Adnkronos/Xin) - In Africa sono stati superati i 100 mila casi positivi al coronavirus. Lo ha reso noto oggi l'Oms. "Per ora è stato risparmiato al continente un elevato numero di morti che hanno devastato altre aree del mondo", ha sottolineato Matshidiso Moeti, direttore regionale dell'Oms per l'Africa. Attualmente infatti ci sono 3.100 decessi confermati. In Europa quando è stata superata la soglia dei 100 mila casi ci sono stati 4.900 decessi. Un andamento che potrebbe essere da attribuire al fatto che il 60% della popolazione africana a meno di 25 anni.

Moeti, tuttavia, ha avvertito che i sistemi sanitari africani sono fragili e non sarebbero in grado di far fronte a improvvisi picchi di casi, aggiungendo che sono necessari ulteriori test.

Il Sudafrica, che ha il maggior numero di casi in Africa, ha raggiunto i 20.000 casi positivi mentre il Lesotho ne ha solo due, secondo il Centro africano per il controllo delle malattie.