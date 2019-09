Marzabotto: Mattarella, 'mai più nazionalismi che esasperano diversità'**

Roma, 29 set. (AdnKronos) - "Le basi repubblicane sono iscritte in una comunità nazionale legata da spirito di solidarietà, che sa riconoscere il bene comune, trovando l’unità nei momenti decisivi e facendosi promotrice di pace e cooperazione. Non più un nazionalismo che esaspera i contrasti: così nel dopoguerra è sorta l’Europa 'unita nella diversità'”. Si legge in un passaggio della dichiarazione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sull'anniversario della strage nazifascista di Marzabotto.