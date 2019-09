Fisco: Carfagna: 'finanzieranno Rdc con Iva più alta su prodotti grande consumo'

Roma, 29 set. (AdnKronos) - "Il governo giallorosso è nato, almeno così hanno detto, con lo scopo principale di fermare l’aumento dell’Iva, mentre finirà per finanziare il reddito di cittadinanza con i soldi che gli italiani spenderanno in più per fare la spesa". Lo afferma Mara Carfagna di Fi.

"Al Mef sembra stiano studiando come gettare fumo negli occhi abbassando l’aliquota di qualche prodotto qua e là, ma aumentando la tassazione su molti prodotti di largo consumo, in modo da recuperare miliardi di euro di maggiore entrate, a spese dei contribuenti. Non solo: aumentare l’IVA per chi paga in contanti rispetto a chi usa carte di credito, come sembra voler fare l’esecutivo, finirà con il penalizzare i ceti meno abbienti, gli anziani e i cittadini dei piccoli centri, dove l’uso del Pos è meno diffuso".

"L’aumento dell’Iva va sterilizzato riducendo sprechi e spese inutili non prendendo in giro il Paese con la scusa della “rimodulazione” delle aliquote".