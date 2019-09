Fi: Laboccetta, 'auguri a Berlusconi'

Roma, 29 set. (AdnKronos) - "Oggi invio a Berlusconi tanti auguri per il suo compleanno e gli ricordo che nel 2010 la vera comunita' missina impedì la caduta del suo governo battendo per soli 3 voti una mozione di sfiducia presentata alla Camera dei Deputati. E ricordo che fu Bettino Craxi, molti anni prima, a spezzare quello che all'epoca veniva definito arco costituzionale. Nostalgici non lo siamo mai stati, chiunque ha vissuto l'esperienza politica nel MSI non puo' che sorridere alle affermazioni sui fascisti del vecchio Cavaliere: in una sorta di Aventino al contrario Berlusconi tiene quel che resta del partito lontano dagli occhi e dal cuore". Lo dichiara in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta Presidente del Movimento di opinione Polo Sud.