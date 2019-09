Fi: Giacomoni, 'auguri a Berlusconi, siamo al suo fianco' (2)

(AdnKronos) - "A breve tutti gli italiani, di fronte alla manifesta incapacità del governo giallo verde prima e di quello giallo rosso poi, diranno a gran voce: 'Aridatece Berlusconi”, continua Giacomoni.

"È un dato di fatto che quando al governo c’era Berlusconi si stava meglio. I governi Berlusconi sicuramente non saranno stati perfetti, ma i dati non mentono: meno debito pubblico, meno pressione fiscale, meno disoccupati, meno poveri, meno immigrati ed anche la squadra dei ministri era imparagonabile per serietà e competenza".

"Le resta da raggiungere un altro obiettivo: riportare Forza Italia ad essere il fulcro del centro destra unito, un centro destra moderno, liberale ed europeo. Tantissimi auguri per tutto, caro dottore, Forza Italia c’è e lotta al suo fianco”.