Centrodestra: Toti, 'raduno nazionale 'Cambiamo!' a novembre a Genova

Roma, 29 set. (AdnKronos) - "Ci vediamo a Genova a novembre per mettere insieme tutti coloro che stanno partecipando a questo progetto: un momento per conoscersi tutti, dalla Sicilia alla Valle D’Aosta al Trentino. Lo faremo a Genova, città della Regione che governo, da cui tutto è partito, capoluogo di un territorio dove stiamo lavorando da oltre 4 anni e dove vogliamo proseguire il nostro percorso con la candidatura alle elezioni regionali del 2020. Sarà occasione per approfondire ed elaborare tutti gli ottimi progetti di cui abbiamo parlato anche oggi qui a Brescia”. Lo ha detti Giovanni Toti, leader di 'Cambiamo!, a Brescia.

"Questa sala -ha detto Toti citando Kennedy- è piena di persone che non chiedono cosa il partito può fare per loro, ma cosa loro possono fare per il loro partito. Questo è lo spirito di Cambiamo!. È stato un piacere e un arricchimento ascoltare i nostri amministratori con le loro buone pratiche di governo, piccole e grandi. Sono loro lo scheletro del nostro movimento ed è per questo che andremo avanti con incontri di questo tipo sui territori".