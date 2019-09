Pd: in Sicilia riparte il tesseramento, Losacco 'nuova stagione con regole chiare'

Palermo, 28 set. (AdnKronos) - Un tour nelle nove province siciliane, con prima tappa il 4 ottobre a Messina. Parte così il tesseramento - l'ultimo risale al 2016 - del "nuovo" Pd siciliano annunciato dal commissario Alberto Losacco. "In vista del congresso il Pd siciliano si rinnova, aprendosi alle energie presenti sui territori e a quanti si riconoscono nei valori democratici - afferma - Un percorso che parte dal basso con una nuova stagione di tesseramento caratterizzata da procedure trasparenti, ma soprattutto attraverso nove appuntamenti, organizzati ciascuno in ogni provincia, che costituiranno altrettanti momenti di ascolto. Partiremo il 4 ottobre da Messina, a cui seguiranno iniziative a Ragusa il 7 ottobre, a Catania il 19 e a Palermo il 26 secondo un calendario in fase di definizione in questi giorni".

La campagna del tesseramento si concluderà il 31 dicembre e, ha sottolineato Losacco, "sarà all’insegna dell’apertura e del dialogo, ma anche della rinascita con meccanismi di garanzia per evitare pacchetti di tessere e con regole chiare slegate da logiche di parte". Dalla prossima settimana sarà possibile iscriversi nei circoli oppure online.