Palermo: Questore vieta concerto Tony Colombo, il neomelodico 'Sono amareggiato'

Palermo, 28 set. (AdnKronos) - Il Questore di Palermo ha vietato il concerto del cantante neomelodico Tony Colombo che si sarebbe dovuto tenere ieri sera a Palermo, in via Mendola, nei pressi della stazione centrale. A darne notizia è stato lo stesso artista su Facebook: "Volevo comunicarvi che mi hanno appena chiamato dicendomi che la questura di Palermo non ha dato i permessi all'agenzia che doveva organizzare l'evento e che non ci sarà nessuna manifestazione. Sono amareggiato...". E aggiunge: "Non vedevo l'ora di tornare nella mia bellissima città, Ni dispiace tantissimo ragazzi, spero che riorganizzino un'altra festa per venire a Palermo".