Manovra: Zingaretti, 'no a guerriglia politica'**

Roma, 28 set. (AdnKronos) - "Il Pd si sottrarrà ad ogni tentazione o metodo di guerriglia politica. Con gli alleati è importante discutere non per litigare ma per costruire". Lo scrive il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in un post su Facebook dedicato alla prossima manovra economica. "L'Italia -aggiunge- ha pagato troppe volte il prezzo dell'instabilità, delle polemiche dell'incertezza fondata sul prevalere dell'egoismo politico. Ora protezione e speranza all’Italia che soffre, sostegno e fiducia all’Italia che cresce".