Manovra: Centinaio, 'vergognoso aumento Iva per carne e pesce'

Roma, 28 set. (AdnKronos) - "Mentre il suo governo vuole aumentare l'Iva su carne e pesce il ministro Bellanova pensa al vestito giusto da indossare. La invitiamo a lavorare per i nostri allevatori, i nostri pescatori e per tutti gli italiani, non a perdere tempo in futili azioni. Apprendiamo infatti da alcuni quotidiani che il governo giallo-fucsia è pronto ad alzare l'Iva di ben 3 punti su carne, pesce, pollame, salumi e crostacei. L'inganno di Pd e 5stelle è servito a tavola e tutti gli italiani si troveranno a pagare di più per una bistecca o un'orata". Così il senatore della Lega Gian Marco Centinaio.

"I conti - sottolinea l'ex ministro delle Politiche agricole - non tornano visto che il super inciucio Pd M5s è sorto al grido di 'fermiamo l'innalzamento dell'Iva' mentre poi ci troviamo un aumento di 3 punti su prodotti primari come carne e pesce. Una stangata che peserà soprattutto su chi è già in difficoltà. È risaputo infatti che i primi beni ad essere tagliati in caso di crisi sono quelli alimentari. A causa di questo governo avremo un'Italia più povera, più aziende in crisi e un'alimentazione meno equilibrata e variata per molti italiani", conclude Centinaio.