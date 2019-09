Cmc: Tribunale Ravenna rinvia all'11 marzo adunanza creditori

Roma, 28 set. (AdnKronos) - Il Tribunale di Ravenna ieri ha fissato la nuova data per l’adunanza dei creditori nell'11 marzo 2020. Lo rende noto il gruppo Cmc in un comunicato. La società, si legge nella nota, "aveva infatti inoltrato al Tribunale una istanza di rinvio dell'adunanza inizialmente prevista per il 13 novembre 2019 per avere modo di apporre alcune modifiche migliorative alla proposta di concordato".

Il Tribunale ha ritenuto che il rinvio non determini costi aggiuntivi per una procedura complessa e articolata come quella di Cmc, sia in termini di valori assoluti sia di creditori coinvolti, accogliendo pertanto favorevolmente la richiesta di proroga e concedendo un termine più congruo per procedere alle modifiche del piano nonché a tutti gli adempimenti conseguenti.