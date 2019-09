Clima: Zingaretti, '50 miliardi in 15 anni per Italia più verde'

Roma, 28 set. (AdnKronos) - "Un’Italia più verde: nella prossima legge di Bilancio bisognerà dare segnali forti. La tutela ambientale dovrà entrare nei principi costituzionali, a garanzia di un impegno totale del Paese per cambiare davvero. Vogliamo stanziare 50 miliardi di euro per i prossimi 15 anni per investimenti nell’economia verde, per favorire la riqualificazione energetica e sismica degli edifici pubblici e privati, la mobilità sostenibile e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili". Lo scrive il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in un post su Facebook. "Indirizzare gli investimenti della ricerca e della scienza verso obiettivi di benessere e per aprire una nuova era anche su questo", aggiunge.