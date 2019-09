Caserta: donna morta nel tragico incidente, 28enne fermato per omicidio stradale

Caserta, 28 set. (Adnkronos) - E' stato fermato, questa sera, dai carabinieri di Sessa Aurunca (Caserta) per omicidio stradale Antonio P. 28 anni di Sessa Aurunca il giovane che era alla guida della Bmw che avrebbe provocato l'incidente mortale questa mattina a Baia Domizia (Caserta) dove ha perso la vita Caterina Benevello 46 anni di Piedimonte di Sessa Aurunca (Caserta). La donna viaggiava a bordo di una Renault Twingo. L'uomo dai primi accertamenti sembra che avesse assunto sostanze stupefacenti e ora si stanno attende l'esito dei test clinici previsti. Il 28enne, rimasto ferito in maniera lieve, per ora si trova agli arresti domiciliari.