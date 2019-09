Umbria: Cambiamo! non presenta lista, sostegno a Tesei

Roma, 27 set. (AdnKronos) - "Su richiesta di Pietro Laffranco, responsabile e delegato alla compilazione e presentazione del marchio in Umbria, Cambiamo! non presenterà una propria lista alle prossime elezioni regionali". Si legge in una nota di Cambiamo! di Giovanni Toti.

"Secondo la valutazione del responsabile Laffranco, il margine temporale tra la nascita del nostro movimento, la definizione della coalizione, appena un paio di settimane fa, e la scadenza per la presentazione delle candidature e i relativi adempimenti burocratici è stato ristretto e di fatto proibitivo per la presentazione della lista. Poiché crediamo in un nuovo modo di fare politica, improntato alla serietà, abbiamo ritenuto che visti i pochi giorni a disposizione sia più proficuo mettere le energie nostre e dei tanti amici che avevano dato la propria disponibilità al servizio della causa del centrodestra senza corse contro il tempo".

"Confermiamo ovviamente il nostro totale appoggio alla candidata del centrodestra Donatella Tesei, che sosterremo con determinazione anche per la piena condivisione del programma di governo, cui abbiamo dato il nostro contributo. La campagna elettorale a sostegno di Donatella, che faremo insieme agli amministratori, agli amici e alle amiche che si sono uniti a noi in questi giorni, e che ringraziamo di cuore per il grande sforzo profuso, sarà anche un’occasione per alimentare il nostro radicamento territoriale e organizzarci in vista degli appuntamenti elettorali della primavera del 2020, primo tra tutti quello in Liguria, dove il Presidente Giovanni Toti si candiderà per il secondo mandato".