Pd: Padoan, 'su alcuni punti più sintonia con Italia Viva, ma per ora non vado'**

Roma, 27 set. (AdnKronos) - "Una cosa che mi ha fatto molto male, mi spiace davvero che ci sia stata una scissione, mi chiedo continuamente se allo stato dei fatti tutto il centrosinistra sia più debole. Anche se Matteo direbbe che è più forte perché rosicchia qualche altra percentuale di voto altrove". Lo dice a 'Un Giorno da Pecora', l'ex-ministro Pier Carlo Padoan a proposito della scissione di Matteo Renzi.

Renzi le ha chiesto di entrare in 'Italia Viva'? "No, non me lo chiesto. Credo per rispetto, e questa è una cosa che apprezzo molto". Se glielo avesse chiesto, lei come avrebbe risposto? “Non so cosa gli avrei detto”. E' stato tentato, dunque. “Io condivido moltissime delle cose di Matteo e molti colleghi. Tanto per non far nomi, mi trovo magari più in sintonia con alcune delle cose sostenute da alcuni membri di 'Italia Viva' oggi di quanto non sia in sintonia con alcuni membri del gruppo parlamentare Pd oggi”. Ma Padoan esclude di lasciare il Pd: “Per il momento ritengo non sia il caso, sto ancora riflettendo su quanto successo. Per il momento lo escludo assolutamente”.

Per un momento si è parlato di un Padoan-bis all'Economia. “I toto ministri lasciano il tempo che trovano”. Non c'è mai stata possibilità che tornasse a fare il ministro? “Non ho detto questo, ho detto che le cose sono andate diversamente. Da quel che so era plausibile ma c'erano anche molte ragioni di segno opposto”. Chi è che non la voleva? “Pensiamo a tutti i partiti in maggioranza. Ecco, diciamo che non tutti mi amavano alla follia”.