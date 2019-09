Padova: furgone di ribalta sulla A13, ferito l'autista

Padova, 27 set. (AdnKronos) - La notte scorsa, alle 2 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l'autostrada A13 al km 113+500 per la fuoriuscita autonoma di un furgone che trasportava pesce: ferito l'autista. I pompieri arrivati da Padova hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre il ferito in maniera lieve era assistito dal personale del Suem 118. Sul posto il personale ausiliario di autostrada e la Polstrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate con il recupero del mezzo da parte del soccorso stradale