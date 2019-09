Migranti: Mediterranea al Governo, 'basta ritorni in Libia, servono corridoi umanitari'

Palermo, 27 set. (AdnKronos) - "Presidente Giuseppe Conte, le era sfuggito? Ministra Lamorgese, vuole che i torturatori continuino "l'ottimo lavoro"? Ministro Guerini, questo dice l'Onu. E lei? Corridoi umanitari e vie d'accesso legali sono gli unici strumenti per garantire dignità e salvezza a chi fugge dall'inferno, per scardinare l'orribile traffico di esseri umani, le violenze, le torture. Basta". Così, Mediterranea Saving Humans commentando le parole di Filippo Grandi del'Unhcr secondo cui vanno "evitati" i ritorni delle persone che fuggono in mare in Libia.