Mafia: pentito Contorno, 'i latitanti girano a Palermo e fanno i propri comodi'

Palermo, 27 set. (AdnKronos) - "I latitanti stanno a Palermo, girano, fanno i propri comodi ed i propri traffici. Non penso che non ci si potrebbe arrivare: si arriverebbe, però ci vuole un aiuto perché la persona della borgata può vedere e può sapere". Così il pentito Salvatore Contorno davanti alla Commissione antimafia il 9 agosto 1989. Atti desecretati oggi da Palazzo San Macuto. "Io posso arrivarci, però ci vuole una copertura, una sopravvivenza. Perchè Enrico Laccico non è latitante...", dice. E poi aggiunge: "Persone pulite ve ne sono, persone oneste a Palermo e in tutto il mondo. A Palermo ve ne sono tante, però vedono le assenze dello Stato e le nostre condizioni. Vedono che i parenti di Contorno sono stati uccisi. Allora la gente si ritira e poi quale colpa gli vogliamo dare?".