M5S: Buffagni a Paragone, 'io lingua in bocca con nessuno, non so tu...' (2)

(AdnKronos) - "Noi abbiamo il dovere di dare la giusta informazione contro il fango. Credo che il Movimento esiste come Noi e solo dopo come IO; perché il progetto non va usato solo per vendere libri ma per portare avanti istanze di cambiamento - va avanti ancora Buffagni - Non pensavo che fare il mio lavoro fosse uno scandalo, e sono certo che sia un caso che tu rilanci un post di un sito che mi butta fango addosso da tempo in particolare appena si parla di alcune realtà importanti del Paese nelle quali il Movimento 5 Stelle vuole fare pulizia e fare discontinuità".

"Sono certo che nonostante tu abbia annunciato le dimissioni dal Senato continuerai il tuo lavoro quale senatore della Repubblica nel Movimento smettendola di denigrarlo pubblicamente. Ricordo bene la tua ultima chiamata", chiude il viceministro augurando buon lavoro.