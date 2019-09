M5S: Buffagni a Paragone, 'io lingua in bocca con nessuno, non so tu...'

Roma, 27 set. (AdnKronos) - Volano stracci nel M5S. Al post piccato del senatore M5S Gianluigi Paragone contro il viceministro dello Sviluppo economico Stefano Buffagni, risponde lo stesso viceministro al Mise con un commento sulla pagina Facebook del senatore 'ribelle'. "Caro Gianluigi, Sono onorato che mi degni di così tanta attenzione e mi sopravvaluti così tanto. Dopo mesi in cui mi infanghi immotivatamente alle spalle oggi tu scrivi anche queste fesserie. Lingua in bocca non vado con nessuno, non so tu...", esordisce Buffagni rispondendo subito per le rime.

Dopo aver precisato di aver avuto incontri con investitori istituzionali, "non le scelgo io le location", Buffagni puntualizza: "Io provo a fare del mio meglio ma sono certo che la prossima verrai anche tu e ci farai fare un figurone sicuramente migliore di me. Ho fatto da quando siamo eletti più di dieci incontri con investitori sia in Italia che all’estero, altri incontri in cui vengono invitati diversi parlamentari di diverse forze politiche in sessioni separate. A Milano, Londra e Roma. E lo sai bene perché ne abbiamo anche parlato di persona".

"Alcune volte ho partecipato anche con altri colleghi portavoce alla Camera. Non mi sembravi così scandalizzato, anzi - tira dritto Buffagni - condividevi con me sia la necessità di farli che la necessità di non farsi avvinghiare da quei mondi ma farsi rispettare come continuo a fare a costo di avere discussioni molto accese. Non possiamo lasciare che a raccontare il Movimento sia sempre chi ci denigra".