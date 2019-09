Invitalia: "Turismo e innovazione leve centrali per crescita Paese"

Roma, 27 set. (Adnkronos/Labitalia) - "Il turismo e l'innovazione sono due leve fondamentali perché il nostro Paese possa finalmente tornare a crescere e perché nel nostro Paese la crescita possa diventare sostenibile e duratura nel tempo". Così Domenico Arcuri, ad di Invitalia, con Adnkronos/Labitalia, a margine oggi a Roma di 'Accessibile!', il primo Accelerathon del 2019 di FactorYmpresa Turismo, il programma di Invitalia che offre servizi di tutoraggio e contributi economici alle imprese e agli aspiranti imprenditori della filiera turistica, con l'obiettivo di far crescere qualitativamente l'offerta e rendere l'Italia più competitiva sui mercati internazionali.

Arcuri ha quindi sottolineato le "grandi potenzialità ancora poco sfruttate del turismo. Per la nazione del mondo che ha la più la alta concentrazione al mondo di patrimonio culturale il turismo è sicuramente il volano principale per potere fare crescere il Pil. L'innovazione serve anche perché la crescita del Pil possa avvenire in tempi più rapidi e nella modalità più larga, condivisa, consapevole e accessibile possibile", conclude.