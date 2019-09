Industria: Patuanelli, 'ricevuto oltre 400 richieste di tavoli in 3 settimane'

Roma, 27 set. (AdnKronos) - "Ho ricevuto più di 400 richieste di convocazioni di tavoli e micro-tavoli di crisi in tre settimane. Stiamo cercando di dare risposte a tutti e di prendere in mano tutti i dossier". Così a margine del Villaggio Coldiretti a Bologna il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli rispondendo ad una domanda sulla crisi di 'La Perla' ma spiegando che sulla questione specifica "non ha novità". "E' evidente - aggiunge - che ci sono situazioni da affrontare e bisogna creare strumenti per affrontare le crisi prima che si aprono i tavoli".