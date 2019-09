Guasto elettrico, non parte 'La vita in diretta'

Roma, 27 set. (AdnKronos) - Non è partita alle ore 16 'La vita in diretta' su Rai1. Al posto del programma è in onda sulla rete ammiraglia di viale Mazzini la replica di una fiction. Lo stop alla messa in onda è stato provocato, a quanto apprende l'adnkronos, da un guasto elettrico in via Teulada. In mancanza di corrente sarebbero dovuti entrare in funzione gli Ups, ovvero i generatori elettrici di emergenza, ma questo non è avvenuto. Ancora da chiarire il motivo del mancato avvio degli Ups. Sul posto si è recato il dg Alberto Matassino.

