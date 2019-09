Giustizia: Bonafede, 'sorteggio per Csm unico punto divergenza, approfondiremo'

Roma, 27 set. (AdnKronos) - "Il sorteggio è l'unico punto di divergenza che dovrà essere approfondito". Lo dice Alfonso Bonafede a proposito della riforma del Csm e il confronto oggi con il Pd a palazzo Chigi. "Ma sulla riforma e su tutto quello che ne deriva in termini di incompatibilità, di spezzare il legame tra politica e magistratura, di combattere le degenerazioni delle correnti della magistratura, su tutto questo -spiega il Guardasigilli- non c'è dubbio e abbiamo già cominciato a lavorare per avere norme molto rigide che impediranno sia le degenerazioni delle corrente che i legami tra politica e magistratura".