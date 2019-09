Giustizia: Bonafede, 'rivoluzione in atto, durata massima processi 4 anni'

Roma, 27 set. (AdnKronos) - "Sono molto soddisfatto dell'incontro di questa mattina, sono molto contento di comunicare a tutti i cittadini che stiamo rivoluzionando la giustizia italiana. Abbiamo individuato gli obiettivi più importanti, innanzitutto ridurre i tempi della giustizia civile e penale. La riforma ha come obiettivo, già previsto, di arrivare a un tempo massimo per il processo penale di 4 anni e porterà a un dimezzamento dei tempi di tutti i processi. Per quanto riguarda il processo civile si arriverà a una media di 4 anni, dunque un dimezzamento anche lì". Lo afferma il ministro alla Giustizia, Alfonso Bonafede, lasciando il vertice a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte e l'ex ministro Andrea Orlando.