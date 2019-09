Giustizia: Bonafede, 'prescrizione non verrà modificata'

Roma, 27 set. (AdnKronos) - "Non c'è tra gli obiettivi quello di modificare la legge sulla prescrizione". Lo dice il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, lasciando il vertice di Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte e l'esponente dem ed ex ministro, Andrea Orlando, lasciando intendere che resta in piedi la riforma approvata con la Lega che sospende, a partire dal 1 gennaio, la prescrizione dopo una sentenza di primo grado.