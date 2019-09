Fisco: Furlan, 'ogni euro di evasione fiscale è euro rubato, tolleranza zero'

Roma, 27 set. (AdnKronos) - "Ogni euro di evasione è un euro assolutamente rubato alla nostra sanità, alle nostre scuole, ai servizi sociali, alla manutenzione del territorio. Serve tolleranza zero". Ad affermarlo è la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan al termine dell’incontro sui trasporti dell’Auditorium in Via Rieti.