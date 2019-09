Fisco: Bellanova, 'Governo non è nato per tassare agricoltori' (2)

(AdnKronos) - "Possiamo fare di più e meglio, costruendo insieme le scelte per produrre cibo sano, di qualità e accessibile. Abbiamo tutte le caratteristiche per passare da un’economia lineare, dove il destino finale della produzione è il rifiuto e lo spreco, a un’economia realmente circolare. Perché accada abbiamo bisogno di scelte coraggiose e lungimiranti. Noi siamo i primi a volere un piano serio per la salvaguardia e la promozione dell’ambiente", sottolinea Bellanova.

Ma sul mio tavolo, rileva la ministra, "ci sono i dossier su come abbassare le tasse al mondo agroalimentare, non come tagliare i sussidi, anche quelli sul gasolio agricolo. Specialmente in una settimana in cui il prezzo del petrolio è salito del 20% a causa della crisi produttiva in Arabia saudita. Ai miei colleghi al governo dico: non facciamo fughe in avanti, sediamoci nelle sedi preposte, elaboriamo scelte da condividere con le parti sociali, diamo una prospettiva al Paese".

Questo governo, aggiunge Bellanova, "non è un mistero, è nato per evitare l’aumento dell’Iva, per aiutare le imprese e le famiglie, per ridare tranquillità e speranza all’Italia. Non certo per mettere tasse agli agricoltori".