Fisco: Bellanova, 'Governo non è nato per tassare agricoltori'

Roma, 27 set. (AdnKronos) - "Il Governo non è nato per tassare gli agricoltori". Ad affermarlo è la ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova al Villaggio Coldiretti di Bologna, in occasione della Giornata del Clima.

"Per rispondere alle giuste domande - sottolinea - dobbiamo fare scelte politiche. E il modello agricolo italiano, fatto di multifunzionalità, attenzione per l’ambiente, rispetto delle persone e degli animali può diventare un esempio mondiale. Non partiamo da zero: abbiamo l’agricoltura con le emissioni di gas serra del 36% inferiori ad altri paesi europei, siamo tra i primi per superfici biologiche con 2 milioni di ettari, stiamo lavorando oltre gli standard europei del benessere animale e nell’abbattimento dell’uso di agrofarmaci", aggiunge la ministra.