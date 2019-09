Clima: Furlan, 'manifestazioni ci impongono svolta per garantire futuro'

Roma, 27 set. (AdnKronos) - "Migliaia e milioni di giovani oggi manifestano per rivendicare il loro diritto al futuro". Lo ricorda oggi Anna Maria Furlan, segretario generale Cisl, a margine dell’incontro sui trasporti organizzato a Roma, a proposito dei cortei in corso per il clima. Questo, sottolinea Furlan, "deve imporre a ognuno di noi una svolta importante per garantirlo questo futuro".