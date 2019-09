Clima: comitato FridayForFuture, 'siamo in 300mila in piazza a Milano'

Milano, 27 set.(AdnKronos) - "Siamo 300mila oggi in piazza". A dirlo sono i ragazzi del comitato Friday for Future di Milano che sono scesi in piazza oggi per la manifestazione per il clima. Il corteo è partito intorno le 9.30 da piazza Cairoli. Ad aprire il corteo lo striscione ‘Siamo inarrestabili, un altro mondo è possibile’. Gli studenti si sono riversati nel cuore della città con tantissimi striscioni come 'we want climate justice' o ‘cambiare è un obbligo morale’ che hanno colorato le vie.

Il corteo si è concluso a Piazza Duomo dove hanno bruciato una Terra fatta di cartapesta. Il sindaco di Milano, Beppe Sala ha voluto salutare gli studenti e i ragazzi invitando una delegazione in Comune. "Vorrei che ascoltassero le nostre proposte e vorrei che il consiglio comunale ascoltasse poi, entro Natale, le proposte di questi ragazzi", ha detto Sala la mattina prima di partecipare al Corteo.

I ragazzi del comitato hanno detto, all’Adnkronos, "ci penseremo e ne discuteremo in assemblea. Siamo contenti che Sala sia venuto, anche se apprezziamo la sua partecipazione come cittadino più che come sindaco".