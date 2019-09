Clima: Calderoli, 'Greta non mi sta simpatica, poi la difende Boldrini...'

Roma, 27 set. (AdnKronos) - "Già Greta non mi è molto simpatica, ma il fatto poi che Laura Boldrini si sia autonominata come suo avvocato difensore non può che peggiorare la situazione. A questo punto, lo suggeriamo a Greta, tanto vale rimettersi alla clemenza della corte , perché con un simile legale...". Lo scrive Roberto Calderoli su Fb.