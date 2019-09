Cima: Di Maio, 'azioni concrete unica risposta all'altezza giovani scesi in piazza'

Roma, 27 set. (AdnKronos) - "Oggi nelle piazze di 180 città italiane sono scesi centinaia di migliaia di giovani che hanno fatto una scelta: impegnarsi. Per l’ambiente, contro il cambiamento climatico, e per il futuro loro e di tutti noi. Guardateli. Questa è una nuova, straordinaria coscienza". Lo scrive Luigi Di Maio su Fb.

"Questi giovani vanno ringraziati, sostenuti, ascoltati ma soprattutto presi ad esempio per agire. E noi non aspettiamo. Il Decreto Clima e la legge Salvamare del nostro Ministro Costa sono previsti in Consiglio dei Ministri e alla Camera a breve. Le azioni concrete sono l’unica risposta all’altezza del livello di consapevolezza di questi giovani".