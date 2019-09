Caos procure: Lotti, 'da Espresso falsità, dato mandato a legali'

Roma, 27 set. (AdnKronos) - "Luca Lotti in una nota precisa quanto segue: “Sono stato sentito dai magistrati come persona informata sui fatti. Al di là del fatto che quell’interrogatorio è stato sottoposto a segreto istruttorio, leggo alcune anticipazioni giornalistiche che, per quanto reso pubblico finora, non corrispondono alla verità". Lo dice in una nota Luca Lotti in merito alle anticipazioni del settimanale L’Espresso, oggi pubblicate sul espresso.it.

"È falso che io abbia confermato l’esistenza di un complotto contro il Procuratore aggiunto dottor Paolo Ielo e -sottolinea Lotti- non corrisponde al vero che io abbia chiesto all’Eni documenti riservati. Al di là del pieno rispetto del diritto di cronaca, ho dato mandato ai miei legali affinché vengano chiariti i dettagli di questa ennesima fuga di notizie e perché dopo la pubblicazione di notizie false, venga tutela la mia reputazione”.