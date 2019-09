Automobilismo: a Vicenza domenica l'Historic Day, in mostra 300 auto d'epoca

Vicenza, 27 set. (AdnKronos) - In occasione della Giornata nazionale del veicolo d'epoca organizzata dall'Automotoclub storico italiano (Asi) con raduni, esposizioni, mostre e convegni su auto e moto storiche in moltissime città e borghi italiani, domenica 29 settembre, dalle 11 alle 17, nelle piazze e vie del centro di Vicenza si terrà Historic Day, esposizione di auto, moto e bici costruiti dal 1900 ad oggi.

L'evento è organizzato dal Circolo Veneto Automoto d'Epoca “Giannino Marzotto” in collaborazione con i club ASI del Veneto e l'assessorato alle attività sportive del Comune di Vicenza. L'iniziativa è stata presentata questa mattina dall'assessore alle attività sportive Matteo Celebron, dal presidente del Circolo Veneto Automoto d'Epoca “Giannino Marzotto” Stefano Chiminelli e dal presidente dell'Historic Club Schio Giancarlo Studlick.

“Ringrazio gli organizzatori per aver scelto di portare a Vicenza uno dei più grandi eventi della Regione per quanto riguarda le auto e moto storiche – ha spiegato l'assessore alle attività sportive Matteo Celebron –. In occasione della Giornata nazionale dei veicoli d'epoca, la città si trasformerà in un salone d'auto e moto a cielo aperto, un vero e proprio museo con veicoli unici e straordinari. Cittadini e turisti, grazie alle mappe disponibili già da oggi nei negozi del centro, potranno compiere un percorso nelle piazze del centro scoprendo le auto e le moto che hanno fatto la storia del motorismo e della nostra società, dal 1910 in poi".