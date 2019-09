Umbria: Ronzulli, 'da M5S-Pd accozzaglia, per batterci preso politico di Fi'

Roma, 26 set. (AdnKronos) - "Per le elezioni in Umbria, Pd e M5s hanno messo insieme una #accozzaglia:un accordo che non sta in piedi a livello territoriale e che pagheranno caro in termini di elettorato. Per battere il #centrodestra hanno deciso di unirsi e candidare un politico proveniente da Forza Italia". Lo scrive su twitter Licia Ronzulli di Fi.