Tumori: Unipd, li causa il 'caricabatteria' delle cellule che funziona male (2)

(AdnKronos) - "Il nostro studio – spiega il Prof. Paolo Bernardi, del Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Padova – mette in luce una nuova funzione di ATP sintasi che viene ad essere speculare e opposta a quella finora nota perché in condizioni di stress causa dissipazione dell’energia. Questa scoperta apre prospettive di grande impatto per la salute umana e come bersaglio terapeutico".

Queste ricerche sono una conferma dell’eccellenza della scuola padovana nello studio dei mitocondri e sono state finanziate da AIRC, Fondation Leducq, Ministero per l’Università e la Ricerca e lo Human Frontiers Science Program.