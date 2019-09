Sicurezza: Bonafede, 'da noi fatti, da Salvini chiacchiere da perdigiorno'

Roma, 26 set. (AdnKronos) - "Non mi interessa chi, non avendo da fare, perde tempo a chiacchierare e fare polemiche per dire al mondo che esiste. Oggi abbiamo approvato al cdm il riordino delle carriere col quale diamo alla polizia penitenziaria la dignità che gli è stata sempre negata. Io penso a lavorare, penso a fare fatti. Le chiacchiere le lascio ai perdigiorno che scappano dalle responsabilità”. Lo dice all'Adnkronos il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, interpellato sulle dichiarazioni di Matteo Salvini a proposito del caso del carcere di San Gimignano.