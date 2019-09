Sicilia: comitato zone franche montane, 'all'Ars corsia preferenziale per ddl'

Palermo, 26 set. (AdnKronos) - Una corsia preferenziale per la calendarizzazione del ddl sull’istituzione delle Zone franche montane in Sicilia che introduce sgravi e incentivi fiscali in favore degli operatori economici delle aree interne dell'isola. E' la richiesta emersa dal tavolo che si è tenuto questa mattina a Castellana Sicula, sulle Madonie, fra il comitato regionale promotore delle Zfm e alcuni rappresentanti dei presidenti dei gruppi parlamentari all'Ars e delle principali organizzazioni di categoria e sindacali siciliane.

La politica ha accolto l’invito del Comitato a modificare il testo di legge secondo l’emendamento presentato in commissione Attività produttive. "Il disinteresse di taluni – dichiarano i rappresentanti del Comitato - a non emanare questa legge rappresenta un messaggio politico chiarissimo di disinteresse della politica regionale per l’avvio di una ripresa effettiva di zone oltremodo significative della Sicilia".