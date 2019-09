Riforme: Fioramonti, 'io sono contrario al vincolo di mandato'**

Roma, 26 set. (AdnKronos) - "Io sono contrario al vincolo di mandato. Le nostre preferenze, come esseri umani, non sono esogene ma sono ma endogene al dibattito. Noi ci stiamo confrontando, le nostre idee cambiano e se io dovessi attenermi a un mandato venuto da fuori, non potei interagire. Sarei come Sallusti che è venuto con idee preconfezionate". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, a Piazza Pulita su La7. A Luigi Di Maio glielo ha detto? "Certo, Di Maio lo sa".