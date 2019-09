Palermo: emergenza sepolture, al cimitero dei Rotoli 945 nuovi loculi (2)

(AdnKronos) - Gli uffici del Comune stanno predisponendo un avviso pubblico per la concessione dei nuovi loculi, la cui vendita servirà anche a recuperare l’investimento effettuato. Diritto di prelazione sarà dato a coloro che hanno parenti defunti ancora in deposito. "Questo intervento, insieme a quelli che sarà possibile realizzare ai Cappuccini tramite la redazione di un nuovo piano cimiteriale alleggerirà il problema delle tumulazioni - ha sottolineato il presidente della IV Commissione Giovanni Inserillo - ma resta il fatto che il problema potrà essere risolto unicamente con la realizzazione di un nuoco cimitero per il quale ho rivolto un sollecito all'assessore".

"Si avvia finalmente a soluzione una vicenda triste determinata dall’esaurimento dei posti nei cimiteri e dalle note difficoltà per la realizzazione di un nuovo camposanto - commentano il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore D’Agostino - Grazie all’impegno di diversi uffici e, soprattutto, grazie all’impegno personale di molti dipendenti comunali del settore e della Reset oggi il cimitero dei Rotoli è un luogo che restituisce dignità e rispetta il dolore di quanti hanno lì i propri cari sepolti".