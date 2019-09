Palermo: 1 ottobre ripartono cantieri anello ferroviario, dodici mesi di lavori (3)

(AdnKronos) - Da quel momento i lavori proseguiranno in sotterranea per circa altri 18 mesi con la previsione che entro la fine del 2022 i treni tornino a circolare nel tratto compreso fra piazza Politeama e piazza Giachery. "Il Comune - ha sottolineato il sindaco Leoluca Orlando - manterrà alta la vigilanza sulla prosecuzione dei lavori che sono di fondamentale importanza per la futura mobilità in città ma la cui realizzazione non può trasformarsi in una tortura per residenti e commercianti. Sono grato a tutti per la sensibilità dimostrata in queste ultime settimane e confido che lo spirito di collaborazione e sinergia prosegua nei prossimi mesi per raggiungere un risultato importante".