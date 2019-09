MercatoneUno: Conte a lavoratori, 'vigileremo su affidabilità futuri acquirenti'

Roma, 26 set. (AdnKronos) - "La crisi di Mercatone Uno è un problema nazionale e non possiamo rimanere indifferenti, non lo siamo stati e non lo saremo. Come governo vogliamo creare più occupazione, non possiamo quindi di certo dimenticare chi il lavoro lo perde". Così il premier Giuseppe Conte, a quanto si apprende, alla delegazione di lavoratori di MercatoneUno che ha incontrato pochi minuti fa, prima dell'inizio del Consiglio dei ministri, nel cortile di Palazzo Chigi.

"Anche con il ministro Patuanelli - ha assicurato il presidente del Consiglio - c’è massima attenzione alla vostra situazione. Vi garantisco da parte mia e del governo il massimo livello di attenzione, vigileremo sulla piena affidabilità dei possibili acquirenti che verranno in futuro".