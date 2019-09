Mafia: Berlusconi indagato anche per l'attentato a Costanzo e pentito Contorno/ Adnkronos (4)

(AdnKronos) - La lunga lista depositata nel processo inizia con l'attentato di Roma del 15 maggio 1993, seguito da quello di Milano del 27 luglio 1993, e ancora da quello di Formello il 14 aprile 1994, e ancora e ancora Firenze e Roma. Un lunghissimo elenco, in due pagine, in cui vengono indicati gli articoli dei reati di cui è indagato Berlusconi. Agli atti c'è anche il certificato della Procura di Firenze con l'intestazione 'Comunicazione di iscrizione indagato'. 'Istanza presentata da Silvio Berlusconi'. Tutta la documentazione è stata fatta pervenire dallo studio legale di Berlusconi, cioè dagli avvocati Nicolò Ghedini e Franco Coppi, alla Corte d'assise d'appello di Palermo.

"In merito al deposito della precedente istanza in data 23 settembre 2019 - si legge - si segnala per le decisioni che codesta Corte vorrà assumere, che si è provveduto a ottenere, da parte della Procura di Firenze, la allegata comunicazione di iscrizione quale indagato del dottor Berlusconi".

Il prossimo 3 ottobre si saprà se e quando, eventualmente, Silvio Berlusconi deporrà al processo trattativa. Ieri la moglie di Dell'Utri, Miranda Dell'Utri, parlando con l'Adnkronos, ha detto: "E’ meglio che non parlo, meglio che non dico quello che penso. Ricordo solo che la testimonianza di Berlusconi era stata ritenuta decisiva persino dalla Corte di Assise d’Appello di Palermo. Qui c’è la vita di Marcello in gioco…”.