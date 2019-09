Lombardia: chiuso bando economia circolare, finanziate 25 aziende (2)

(AdnKronos) - Rispetto alle 102 domande pervenute: 25 sono state ammesse e finanziate, 28 erano ammissibili (con punteggio superiore a 65), ma non sono state finanziate per esaurimento risorse, mentre 49 non sono state ammesse. I 25 progetti godranno dell'accompagnamento, da parte degli esperti, alla stesura dei progetti definitivi, che dovranno essere ultimati (e presentati alla 'Fase 2') entro il 6 di dicembre. Tutti i partecipanti, anche quelli esclusi, potranno accedere alla 'Fase 3' del bando.