Infortuni: Pirani, 'tema sicurezza lavoro sia prima punto manovra'

Roma, 26 set. (AdnKronos) - "Lunedì verrà presentata la prima bozza di legge di bilancio? Mi auguro che il tema della sicurezza sul lavoro sia al primo punto: la vita contro la morte". Ad affermarlo è il segretario generale della Uiltec, Paolo Pirani chiudendo l'incontro organizzato dal sindacato sulla sicurezza sul lavoro. "Non ci devono più essere lavori ai limiti della schiavitù in agricoltura, in edilizia. Nelle gare d’appalto bisogna porre la questione antimafia e la qualità del lavoro", sottolinea Pirani.