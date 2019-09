Governo: cdm impugna due leggi del Veneto e della Provincia di Bolzano (2)

(AdnKronos) - Oltre a quella della Regione Veneto, il Cdm ha deciso di impugnare "la legge della Provincia di Bolzano n. 6 del 30/07/2019, recante 'Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021', in quanto una norma riguardante il pagamento del ticket sanitario eccede dalle competenze statutarie e lede i principi di coordinamento della finanza pubblica diretti al contenimento della spesa sanitaria, in violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché i livelli essenziali di assistenza, in violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione".